Порвавший «кресты» в дебютном матче новичок «Ливерпуля» обратился к болельщикам

Защитник «Ливерпуля» Джованни Леони обратился к болельщикам английского клуба после травмы крестообразных связок колена в дебютной встрече за новую команду. 18-летний итальянец получил повреждение в матче 1/16 финала Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» (2:1).

«Хочу искренне поблагодарить каждого, кто поддержал меня в этот трудный момент. Это был не тот дебют, о котором я всегда мечтал, но я сделаю всё, чтобы как можно скорее вернуться на этот волшебный стадион. Огромное спасибо!» — написал Леони в своём аккаунте в социальной сети.

Джованни Леони перебрался в «Ливерпуль» из «Пармы» в августе текущего года. По данным СМИ, сумма трансфера 18-летнего игрока составила € 31 млн. Контракт итальянца с клубом рассчитан до лета 2031 года.