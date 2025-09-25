Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Порвавший «кресты» в дебютном матче новичок «Ливерпуля» обратился к болельщикам

Защитник «Ливерпуля» Джованни Леони обратился к болельщикам английского клуба после травмы крестообразных связок колена в дебютной встрече за новую команду. 18-летний итальянец получил повреждение в матче 1/16 финала Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» (2:1).

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Исак – 43'     1:1 Чарльз – 76'     2:1 Экитике – 85'    
Удаления: Экитике – 86' / нет

«Хочу искренне поблагодарить каждого, кто поддержал меня в этот трудный момент. Это был не тот дебют, о котором я всегда мечтал, но я сделаю всё, чтобы как можно скорее вернуться на этот волшебный стадион. Огромное спасибо!» — написал Леони в своём аккаунте в социальной сети.

Джованни Леони перебрался в «Ливерпуль» из «Пармы» в августе текущего года. По данным СМИ, сумма трансфера 18-летнего игрока составила € 31 млн. Контракт итальянца с клубом рассчитан до лета 2031 года.

