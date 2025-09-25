«Рекорд по самому обидному поражению». «Амкал» — о вылете из Кубка России от «Енисея»

Телеграм-канал «Амкала» отреагировал на вылет медийной команды из Фонбет Кубка России. В четвёртом раунде Пути регионов «Амкал» проиграл красноярскому «Енисею» со счётом 1:2, пропустив на 87-й минуте.

«Заканчиваем путь. Если есть рекорд по самому обидному поражению, то сегодня мы его установили тоже. Спасибо за поддержку на этом прекрасном пути», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Амкала».

«Амкал» был последним из медийных клубов, продолжавшим участие в Кубке России. Ранее в четвёртом раунде вылетели «БроукБойз», во втором — 2DROTS. Также «Амкал» не смог преодолеть четвёртый раунд Пути регионов и побить рекорд для медийных команд в Кубке России.

Соперником «Енисея» Андрея Тихонова в пятом раунде Пути регионов Кубка России станет клуб любительский клуб «Фанком».