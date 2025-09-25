Сборная России планирует провести товарищеские матчи в Америке в июне 2026 года

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился информацией о рассмотрении возможности проведения товарищеских матчей сборной России в Северной или Южной Америке в грядущем июне.

— Переговоры по следующему году ведутся. В марте мы хотели бы сыграть на территории России, ведём переговоры с рядом сборных, в том числе с уже отобравшимися на чемпионат мира. В июне с определённой долей вероятности рассматриваем вариант с товарищескими играми на территории Северной или Южной Америки. Многие сборные в это время могут уже находиться там и готовиться к чемпионату мира, адаптироваться ко времени.

— В Северной Америке вы имеете в виду Мексику, поскольку в США и Канаду в нынешней политической ситуации попасть будет трудно?

— Я пока не говорю про США и Канаду. Есть разные варианты — это страны Северной и Южной Америки, — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В 2025 году российская национальная команда провела пять товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно одолела Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября подопечные Карпина разгромили Катар (4:1).

Как сборная России играет при Карпине: