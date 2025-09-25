Внучка Евгения Гинера стала ведущей ЦСКА ТВ

Александра Гинер, внучка президента московского ЦСКА Евгения Гинера, стала новой ведущей клубного канала армейцев. Об этом пресс-служба столичного клуба объявила сегодня, 25 сентября, в телеграм-канале.

На странице клуба в соцсетях было опубликовано дебютное видео с Александрой Гинер в качестве ведущей. На нём внучка Евгения Гинера общается с болельщиками ЦСКА и выясняет, с какого момента они болеют за команду. В публикации акцентируют внимание на том, что сама ведущая болеет за клуб «с рождения».

Видео доступно в телеграм-канале ПФК ЦСКА.

Евгений Гинер занимает пост президента московского ЦСКА с февраля 2001 года. С мая 2020-го он также исполняет роль заместителя председателя совета директоров клуба.