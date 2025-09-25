Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Внучка Евгения Гинера стала ведущей ЦСКА ТВ

Внучка Евгения Гинера стала ведущей ЦСКА ТВ
Комментарии

Александра Гинер, внучка президента московского ЦСКА Евгения Гинера, стала новой ведущей клубного канала армейцев. Об этом пресс-служба столичного клуба объявила сегодня, 25 сентября, в телеграм-канале.

На странице клуба в соцсетях было опубликовано дебютное видео с Александрой Гинер в качестве ведущей. На нём внучка Евгения Гинера общается с болельщиками ЦСКА и выясняет, с какого момента они болеют за команду. В публикации акцентируют внимание на том, что сама ведущая болеет за клуб «с рождения».

Видео доступно в телеграм-канале ПФК ЦСКА.

Евгений Гинер занимает пост президента московского ЦСКА с февраля 2001 года. С мая 2020-го он также исполняет роль заместителя председателя совета директоров клуба.

Материалы по теме
Большой камбэк в РПЛ! Почему Кузяев — не в Европе, не в ЦСКА и отказал Черчесову?
Эксклюзив
Большой камбэк в РПЛ! Почему Кузяев — не в Европе, не в ЦСКА и отказал Черчесову?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android