«Овьедо» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 6-го тура Ла Лиги начнётся в 22:30

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Овьедо» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо. В качестве главного арбитра встречи выступит Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 13 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Первым идёт «Реал» (18). «Овьедо» заработал три очка и располагается на 18-й строчке.

В минувшем туре команда Ханс-Дитера Флика дома победила «Хетафе» со счётом 3:0, а «Овьедо» на выезде уступил «Эльче» со счётом 0:1.