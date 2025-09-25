Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Овьедо — Барселона: онлайн-трансляция матча 6-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 22:30

«Овьедо» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 6-го тура Ла Лиги начнётся в 22:30
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Овьедо» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо. В качестве главного арбитра встречи выступит Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 6-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После пяти туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 13 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Первым идёт «Реал» (18). «Овьедо» заработал три очка и располагается на 18-й строчке.

В минувшем туре команда Ханс-Дитера Флика дома победила «Хетафе» со счётом 3:0, а «Овьедо» на выезде уступил «Эльче» со счётом 0:1.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
«Барселона» всё ещё «бездомная». Клуб удивительным образом никак не вернётся на «Камп Ноу»
«Барселона» всё ещё «бездомная». Клуб удивительным образом никак не вернётся на «Камп Ноу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android