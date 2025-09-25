Скидки
Сёмин: в «Рубине» Кузяеву нужно заново показывать, что он игрок хорошего уровня

Аудио-версия:
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о подписании контракта «Рубином» с 32-летним полузащитником Далером Кузяевым.

«Наверное, это хорошее решение. И решение точно его. Потому что я знаю, что Кузяева приглашали и в «Ахмат». Другое дело, что ему нужно всё начинать заново. Заново показывать, что он игрок хорошего уровня. В «Рубине» достаточно много футболистов высокой квалификации. Нужно выдержать конкуренцию и показать свой уровень в чемпионате России. Мне кажется, это всё‑таки усиление, — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Казанский клуб объявил о подписании контракта с Кузяевым в среду, 24 сентября. Трудовое соглашение полузащитника рассчитано до лета 2026 года. Кузяев будет выступать под 14-м игровым номером. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. В июне футболист покинул «Гавр» в связи с истечением срока действия контракта.

Самые титулованные футбольные клубы России:

