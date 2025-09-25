Главный тренер «Уфы» Тетрадзе сообщил, что клуб подаст протест на матч с «Фанкомом»

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе заявил о намерении команды опротестовать результат матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с любительским клубом «Фанком». Встреча завершилась поражением уфимцев в серии пенальти (1:1, (3:5 пен.)).

«Могу сказать, что «Уфа» планирует подать протест на матч с «Фанкомом». Честно говоря, неприятная ситуация. Понятно, что об этом все говорят, но мы будем подавать протест. Время у нас есть», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В составе кировской команды участие во встрече принял участие дисквалифицированный игрок Артём Федчук. Полузащитник вышел на замену на 67-й минуте.