Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Главный тренер «Уфы» Тетрадзе сообщил, что клуб подаст протест на матч с «Фанкомом»

Главный тренер «Уфы» Тетрадзе сообщил, что клуб подаст протест на матч с «Фанкомом»
Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе заявил о намерении команды опротестовать результат матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с любительским клубом «Фанком». Встреча завершилась поражением уфимцев в серии пенальти (1:1, (3:5 пен.)).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Фанком
Киров
Окончен
1 : 1
5 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Шабалин – 59'     1:1 Карпук – 71'    
Удаления: Сичкар – 73' / нет

«Могу сказать, что «Уфа» планирует подать протест на матч с «Фанкомом». Честно говоря, неприятная ситуация. Понятно, что об этом все говорят, но мы будем подавать протест. Время у нас есть», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В составе кировской команды участие во встрече принял участие дисквалифицированный игрок Артём Федчук. Полузащитник вышел на замену на 67-й минуте.

В КДК высказались о деле участия дисквалифицированного игрока «Фанкома» в матче с «Уфой»
Новости. Футбол
Все новости RSS

