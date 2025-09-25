Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шесть футболистов и Станкович пропустят 10-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Шесть футболистов и Станкович пропустят 10-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, защитники московского «Динамо» Хуан Касерес, «Оренбурга» Ираклий Квеквескири, «Акрона» Марат Бокоев пропустят матчи 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги из-за перебора жёлтых карточек (по четыре штуки). Нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев также пропустит указанный тур из-за красной карточки. Нападающий «Сочи» Мартин Крамарич не сыграет в 10-м, а также 11-м турах РПЛ по причине дисквалификации за оскорбление ассистента судьи после встречи с московским ЦСКА (1:3). Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Кроме того, продолжает оставаться дисквалифицированным главный тренер «Спартака» Деян Станкович. Сербский специалист был отстранён на месяц (до 19 октября) во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

Материалы по теме
Чернов — о поведении Станковича: уже привык к такому. Это каждую игру происходит

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android