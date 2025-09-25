Шесть футболистов и Станкович пропустят 10-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, защитники московского «Динамо» Хуан Касерес, «Оренбурга» Ираклий Квеквескири, «Акрона» Марат Бокоев пропустят матчи 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги из-за перебора жёлтых карточек (по четыре штуки). Нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев также пропустит указанный тур из-за красной карточки. Нападающий «Сочи» Мартин Крамарич не сыграет в 10-м, а также 11-м турах РПЛ по причине дисквалификации за оскорбление ассистента судьи после встречи с московским ЦСКА (1:3). Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Кроме того, продолжает оставаться дисквалифицированным главный тренер «Спартака» Деян Станкович. Сербский специалист был отстранён на месяц (до 19 октября) во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

