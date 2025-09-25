Спортдиректор «Балтики» объяснил, почему взял бы в команду не Роналду, а Батракова

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал, что взял бы в калининградскую команду не 40-летнего нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, а 20-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

— Когда Талалаева спросили, кого бы он купил за € 12 млн — Батракова или Роналду, он сказал, что хотел бы купить Сперцяна. Кого бы взяли вы?

— Я бы выбрал Батракова. Потому что Криштиану Роналду на спаде, а Батраков — на подъёме. Батраков с каждым годом будет играть всё лучше и лучше, а Роналду — всё хуже и хуже. Потому что он стареет, как и все мы. Его же нужно на поле выпускать, а если этого не делать, все знают, что будет дальше, — приводит слова Маргаряна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

Роналду сыграл пять встреч во всех соревнованиях, где забил четыре гола и сделал ассист.

