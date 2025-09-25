Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Балтики» объяснил, почему взял бы в команду не Роналду, а Батракова

Спортдиректор «Балтики» объяснил, почему взял бы в команду не Роналду, а Батракова
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал, что взял бы в калининградскую команду не 40-летнего нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, а 20-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

— Когда Талалаева спросили, кого бы он купил за € 12 млн — Батракова или Роналду, он сказал, что хотел бы купить Сперцяна. Кого бы взяли вы?
— Я бы выбрал Батракова. Потому что Криштиану Роналду на спаде, а Батраков — на подъёме. Батраков с каждым годом будет играть всё лучше и лучше, а Роналду — всё хуже и хуже. Потому что он стареет, как и все мы. Его же нужно на поле выпускать, а если этого не делать, все знают, что будет дальше, — приводит слова Маргаряна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

Роналду сыграл пять встреч во всех соревнованиях, где забил четыре гола и сделал ассист.

Материалы по теме
«Не стоит он этих денег, как и Сперцян». Смолов — о € 23 млн за Батракова

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android