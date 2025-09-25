«У нас тоже есть болельщики, которых уважаем». Тихонов — о победе «Енисея» над «Амкалом»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал победу своих подопечных над медиафутбольным клубом «Амкал» (2:1) в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли за стадионе «Зоркий» в Красногорске.

«Решение играть основным составом приняли буквально вчера-позавчера. Почему? Потому что у нас некому играть. У нас всего 16-17 человек, травмированных много. Кем мы будем играть? Или надо было уже «Енисей-2» отправлять, или играть основным составом. Но всё-таки, ребята, ну послушайте, у нас тоже есть болельщики, которых мы уважаем и ради которых хотим продолжения Кубка.

Было ли нам принципиально одолеть медиаклуб? Думаю, так же, как и для «Амкала» было принципиально обыграть команду ФНЛ. Мы один раз сыграли с «Амкалом» на сборах в Турции — уступили. Но, правда, мы играли молодёжью, вторым составом.

Так что, ребята, хочу пожелать «Амкалу» удачи. Ребята — молодцы, были бы поудачливее, могли в конце и выиграть. А так, великолепный гол, но у нас моментов тоже было много, у вас вратарь великолепный. Если бы не он, думаю, мяча три-четыре было бы» — сказал Тихонов в интервью телеграм-каналу «Некласико».