Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«У нас тоже есть болельщики, которых уважаем». Тихонов — о победе «Енисея» над «Амкалом»

«У нас тоже есть болельщики, которых уважаем». Тихонов — о победе «Енисея» над «Амкалом»
Аудио-версия:
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал победу своих подопечных над медиафутбольным клубом «Амкал» (2:1) в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли за стадионе «Зоркий» в Красногорске.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Окончен
1 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Погосов – 53'     1:1 Самылин – 78'     1:2 Хашкулов – 87'    
Удаления: Сабуа – 90+6' / нет

«Решение играть основным составом приняли буквально вчера-позавчера. Почему? Потому что у нас некому играть. У нас всего 16-17 человек, травмированных много. Кем мы будем играть? Или надо было уже «Енисей-2» отправлять, или играть основным составом. Но всё-таки, ребята, ну послушайте, у нас тоже есть болельщики, которых мы уважаем и ради которых хотим продолжения Кубка.

Было ли нам принципиально одолеть медиаклуб? Думаю, так же, как и для «Амкала» было принципиально обыграть команду ФНЛ. Мы один раз сыграли с «Амкалом» на сборах в Турции — уступили. Но, правда, мы играли молодёжью, вторым составом.

Так что, ребята, хочу пожелать «Амкалу» удачи. Ребята — молодцы, были бы поудачливее, могли в конце и выиграть. А так, великолепный гол, но у нас моментов тоже было много, у вас вратарь великолепный. Если бы не он, думаю, мяча три-четыре было бы» — сказал Тихонов в интервью телеграм-каналу «Некласико».

