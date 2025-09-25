Скидки
Бабель: поддерживайте игроков, особенно когда давят СМИ. Удачи всем новичкам «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Райан Бабель заявил, что болельщики должны поддержать каждого новичка, который пополнил состав «красных» этим летом.

«Я отыграл 3,5 года за «Ливерпуль». Но тогда времена были другими. Не стоит никого списывать со счетов. Поддерживайте игроков, особенно когда на них давят СМИ. Это того стоит. Желаю удачи всем новичкам», — написал Бабель в социальной сети Х.

Этим летом состав «Ливерпуля» пополнили Уго Экитике, Жереми Фримпонг, Флориан Вирц, Александер Исак, Милош Керкез, вратарь Армин Печи и Джованни Леони, который в дебютном матче с «Саутгемптоном» порвал крестообразные связки колена.

