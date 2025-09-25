Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Если бы на «Сокол» попали, было бы попроще». Игрок «Амкала» Маврин — о вылете от «Енисея»

«Если бы на «Сокол» попали, было бы попроще». Игрок «Амкала» Маврин — о вылете от «Енисея»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Амкала» Василий Маврин заявил, что медийной команде было бы легче пройти в следующий раунд Фонбет Кубка России, если бы её соперником стал «Сокол», а не «Енисей». «Амкал» проиграл красноярцам в четвёртом раунде Пути регионов со счётом 1:2 и выбыл из турнира.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Окончен
1 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Погосов – 53'     1:1 Самылин – 78'     1:2 Хашкулов – 87'    
Удаления: Сабуа – 90+6' / нет

«Думаю, возможно, обыграть клуб ФНЛ. Если бы мы на «Сокол» попали, то было бы нам попроще. «Енисей» — очень игровая команда. Они мне напомнили «Краснодар», когда мы туда приехали, но, естественно, игроки пониже классом. Если бы у нас был Ряба и Мара, то всё могло по-другому сложиться.

Николай Осипов почти отдал голевую — это самое приятное. Ещё приятный момент, когда начал играть «десяткой».

У Николая была мечта стать профессиональным футболистом. Я рад, что он сыграл сразу с клубом ФНЛ. Сыграть так, что и моменты были — фантастика!» — приводит слова Маврина телеграм-канал «Некласико».

Другой медийный клуб «БроукБойз» уступил «Соколу» (0:2) в матче четвёртого раунда Пути регионов Кубка России.

Материалы по теме
«Амкал» проиграл «Енисею» и вылетел из Кубка России, в турнире не осталось медиакоманд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android