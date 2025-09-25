«Если бы на «Сокол» попали, было бы попроще». Игрок «Амкала» Маврин — о вылете от «Енисея»

Полузащитник «Амкала» Василий Маврин заявил, что медийной команде было бы легче пройти в следующий раунд Фонбет Кубка России, если бы её соперником стал «Сокол», а не «Енисей». «Амкал» проиграл красноярцам в четвёртом раунде Пути регионов со счётом 1:2 и выбыл из турнира.

«Думаю, возможно, обыграть клуб ФНЛ. Если бы мы на «Сокол» попали, то было бы нам попроще. «Енисей» — очень игровая команда. Они мне напомнили «Краснодар», когда мы туда приехали, но, естественно, игроки пониже классом. Если бы у нас был Ряба и Мара, то всё могло по-другому сложиться.

Николай Осипов почти отдал голевую — это самое приятное. Ещё приятный момент, когда начал играть «десяткой».

У Николая была мечта стать профессиональным футболистом. Я рад, что он сыграл сразу с клубом ФНЛ. Сыграть так, что и моменты были — фантастика!» — приводит слова Маврина телеграм-канал «Некласико».

Другой медийный клуб «БроукБойз» уступил «Соколу» (0:2) в матче четвёртого раунда Пути регионов Кубка России.