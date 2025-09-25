В ЦСКА высказались о назначении внучки Евгения Гинера на роль ведущей клубного ТВ

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о назначении Александры Гинер, внучки президента армейцев Евгения Гинера, на должность ведущей клубного канала. В четверг, 25 сентября, в аккаунтах ЦСКА появилось дебютное видео с новой ведущей.

«Мы долго искали ведущую на ЦСКА ТВ. Это должна быть не просто яркая девушка. У неё должно быть большое красно-синее сердце, понимание и знание истории и всех текущих процессов клуба. У неё должны быть ценности ПФК ЦСКА! Андрюха Маган прекрасен, Серёжа Фомин, безусловно, тоже. Но, конечно, в помощь нужна красавица ведущая. Мы уже думали, что такую ведущую нам не найти никогда. Однако время шло, и юная Саша росла и набиралась опыта и знаний, и вдруг всё сошлось и стало прекрасно и очевидно», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Видео доступно в телеграм-канале ПФК ЦСКА.

Евгений Гинер занимает пост президента московского ЦСКА с февраля 2001 года. С мая 2020-го он также исполняет роль заместителя председателя совета директоров клуба.