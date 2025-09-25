Скидки
Защитник «Спартака» Ву: сразу отметил, что в команде много техничных футболистов

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал о своих первых впечатлениях о красно-белых.

«У меня хорошие первые впечатления о команде. Я сразу отметил, что в «Спартаке» много техничных футболистов. Это очень сильная команда, которая способна добиться высоких результатов», — сказал Ву в эфире «Матч ТВ».

Московский клуб объявил о переходе Ву из «Ренна» 5 сентября. Защитник подписал контракт, рассчитанный до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 6 млн. На текущий момент Ву сыграл два матча в составе «Спартака», в которых не отметился результативными действиями.

