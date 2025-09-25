Роналдо: у Бразилии нет другого такого игрока, как Неймар. Он нужен нам на ЧМ-2026

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо отметил важность нападающего Неймара для бразильской национальной команды. 33-летний футболист является лучшим бомбардиром в истории «пентакампеонов». Он забил 79 голов в 128 матчах.

«Неймар — ключевой игрок сборной Бразилии. У нас нет другого такого футболиста, как Неймар. И мы надеемся, что он будет готов на 100% к чемпионату мира. С ним мы точно добьёмся более хороших результатов, чем без него.

Те, кто считает, что он пренебрегает своим физическим восстановлением, преувеличивают. Любой, кто играл в футбол, прекрасно понимает, как сложно восстановиться после травмы, а также вернуть себе ритм и уверенность. Он не торопится», — приводит слова Роналдо BolaVip.

На текущий момент Неймар восстанавливается от травмы.

