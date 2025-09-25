Матвей Сафонов рассказал про «озарение» во время изучения французского языка

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поделился «этимологическим открытием» во время изучения французского языка. Воспитанник «Краснодара» выступает за парижский клуб с лета 2024 года.

«Сегодня продолжаю делиться своим погружением во французский язык. Посмотрим, насколько регулярной окажется эта рубрика. Примерно год назад, где-то на втором месяце изучения французского, у меня случилось первое «озарение». Чем дольше изучаешь язык, тем чаще начинаешь замечать происхождение и смысл привычных слов.

Так вот, тогда я сделал для себя маленькое этимологическое открытие — слово «натюрморт». Оно произошло от двух французских слов: nature — «природа» и mort — «мёртвый».Возможно, для кого-то это давно очевидный факт, но для меня в тот момент это было супероткрытие, которое я сделал сам. И я помню, как оно дало мне мощный толчок к дальнейшему изучению языка», — написал Сафонов в телеграм-канале.