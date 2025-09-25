Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов рассказал про «озарение» во время изучения французского языка

Матвей Сафонов рассказал про «озарение» во время изучения французского языка
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поделился «этимологическим открытием» во время изучения французского языка. Воспитанник «Краснодара» выступает за парижский клуб с лета 2024 года.

«Сегодня продолжаю делиться своим погружением во французский язык. Посмотрим, насколько регулярной окажется эта рубрика. Примерно год назад, где-то на втором месяце изучения французского, у меня случилось первое «озарение». Чем дольше изучаешь язык, тем чаще начинаешь замечать происхождение и смысл привычных слов.

Так вот, тогда я сделал для себя маленькое этимологическое открытие — слово «натюрморт». Оно произошло от двух французских слов: nature — «природа» и mort — «мёртвый».Возможно, для кого-то это давно очевидный факт, но для меня в тот момент это было супероткрытие, которое я сделал сам. И я помню, как оно дало мне мощный толчок к дальнейшему изучению языка», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Материалы по теме
«Если не буду играть, то зачем я нужен «ПСЖ?» Сафонов и Карпин — перед матчем сборной
«Если не буду играть, то зачем я нужен «ПСЖ?» Сафонов и Карпин — перед матчем сборной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android