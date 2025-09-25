Слот подтвердил, что «Ливерпуль» выплатил семье Жоты всю сумму по его контракту

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подтвердил, что клуб выплатил семье нападающего Диогу Жоты, погибшему в ДТП 3 июля, всю сумму по его контракту с мерсисайдцами.

«Я уже говорил, что горжусь реакцией фанатов, но что касается владельцев… Владельцев в основном критикуют, как и тренеров, однако то, как они справились с этой ситуацией, выплатив его жене и детям все деньги по контракту [заслуживает похвалы]. Может быть, люди и считают, что это само собой разумеющееся, но для мира футбола это не так», — приводит слова Слота Liverpool Echo со ссылкой на TNT Sports.

Контракт Жоты с «Ливерпулем» был рассчитан до лета 2027 года. Португалец выступал в составе «красных» с 2020 года.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте: