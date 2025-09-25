Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот подтвердил, что «Ливерпуль» выплатил семье Жоты всю сумму по его контракту

Слот подтвердил, что «Ливерпуль» выплатил семье Жоты всю сумму по его контракту
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подтвердил, что клуб выплатил семье нападающего Диогу Жоты, погибшему в ДТП 3 июля, всю сумму по его контракту с мерсисайдцами.

«Я уже говорил, что горжусь реакцией фанатов, но что касается владельцев… Владельцев в основном критикуют, как и тренеров, однако то, как они справились с этой ситуацией, выплатив его жене и детям все деньги по контракту [заслуживает похвалы]. Может быть, люди и считают, что это само собой разумеющееся, но для мира футбола это не так», — приводит слова Слота Liverpool Echo со ссылкой на TNT Sports.

Контракт Жоты с «Ливерпулем» был рассчитан до лета 2027 года. Португалец выступал в составе «красных» с 2020 года.

Материалы по теме
«Навсегда наш номер 20». «Ливерпуль» выложил пост в честь годовщины перехода Диогу Жоты

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android