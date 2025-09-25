Скидки
«Локомотив» представил нового маскота клуба по имени Рельс

Московский «Локомотив» представил обновлённого маскота клуба, которого зовут Рельс.

«Рельс — новая сущность маскота Рэйла. Он появился из клубного нейроархива — как живое напоминание о том, что у «Локомотива» есть история, традиции и символы, которые нужно беречь.

Это не просто герой для матчдея. Это юный железнодорожник, который охраняет нас в диджитал-пространстве, поддерживает правильное отношение к клубу и наполняет атмосферу дерзкой уверенностью.

Рельс — первый нейромаскот в футболе. Цифровая сущность, которая объединяет фанатов, железнодорожников, игроков и сам клуб в единое целое.

Его миссия — отстаивать клубные ценности. Его роль — объединять нас вокруг клубных символов. Его сила — в молчаливой твёрдости и стиле», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Локомотива».

