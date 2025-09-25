Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» готов предложить € 60 млн и Троссарда за звезду «Ювентуса» — Radio Radio

«Арсенал» готов предложить € 60 млн и Троссарда за звезду «Ювентуса» — Radio Radio
Аудио-версия:
Комментарии

«Арсенал» хочет приобрести 20-летнего нападающего «Ювентуса» Кенана Йылдыза. Лондонский клуб начал устанавливать первые контакты с итальянским грандом. Об этом сообщает Radio Radio.

По информации источника, «канониры» готовы заплатить за турецкого футболиста € 60 млн и включить в сделку крайнего нападающего Леандро Троссарда. Подчёркивается, что «Ювентус» может не согласиться «так легко продать Йылдыза».

В нынешнем сезоне Йылдыз принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Салиба продлит контракт с «Арсеналом», несмотря на интерес «Реала» — The Athletic

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android