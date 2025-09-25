«Арсенал» готов предложить € 60 млн и Троссарда за звезду «Ювентуса» — Radio Radio

«Арсенал» хочет приобрести 20-летнего нападающего «Ювентуса» Кенана Йылдыза. Лондонский клуб начал устанавливать первые контакты с итальянским грандом. Об этом сообщает Radio Radio.

По информации источника, «канониры» готовы заплатить за турецкого футболиста € 60 млн и включить в сделку крайнего нападающего Леандро Троссарда. Подчёркивается, что «Ювентус» может не согласиться «так легко продать Йылдыза».

В нынешнем сезоне Йылдыз принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

