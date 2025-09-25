Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Смолов: Кузяев был ключевым в «Зените»? Если так, то явно нет шансов выйти из группы ЛЧ

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поделился мнением о 32-летнем полузащитнике Далере Кузяеве. «Рубин» объявил о подписании контракта с Кузяевым в среду, 24 сентября.

«Не знаю, в какой сейчас форме Кузяев. Но, наверное, в своей лучшей форме он усилил бы любую команду. Далер – добротный футболист, без потери качества может закрыть три-четыре позиции.

Он был ключевым в «Зените»? Я бы так не говорил. Если у тебя ключевой Далер Кузяев, то явно нет шансов выйти из группы в Лиге чемпионов. Но он добротный футболист, играющий на многих позициях. Я уверен, на сегодняшний день он усилит любую команду», – сказал Смолов на шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Кузяев выступал в составе «Зенита» с 2017 по 2023 год.

Трудовое соглашение полузащитника с казанским клубом рассчитано до лета 2026 года. Кузяев будет выступать под 14-м игровым номером. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. В июне футболист покинул «Гавр» в связи с истечением срока действия контракта.

Сёмин: в «Рубине» Кузяеву нужно заново показывать, что он игрок хорошего уровня

