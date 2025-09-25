«Вы вообще дрова, а я гений здесь сижу». Смолов раскритиковал Станковича за поведение

Бывший футболист сборной России Фёдор Смолов резко высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Ранее сербский специалист был дисквалифицирован на месяц, он не сможет руководить командой на турнирах под эгидой РФС до 19 октября.

Фото: Кадр трансляции «Матч Премьер»

«Это чуть неуважительное по отношению к своим футболистам, потому что он ведёт себя непонятно как, получает большую дисквалификацию, абсолютно по делу, а потом сидит в первом тайме, когда его команда играет не так, как он готовил её всю неделю, и зажимает глаза руками из серии: «Вы вообще дрова, а я гений здесь сижу», — сказал Смолов в выпуске на странице «ВКонтакте» BetBoom Sports.