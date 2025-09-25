Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Челнинский Зидан и костромской Матерацци». КР — о стычке в матче «КАМАЗ» — «Спартак» Кс

«Челнинский Зидан и костромской Матерацци». КР — о стычке в матче «КАМАЗ» — «Спартак» Кс
Аудио-версия:
Комментарии

У полузащитника «КАМАЗа» Сурхайхана Абдуллаева и защитника костромского «Спартака» Дениса Жилмостных произошёл конфликт в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играют на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Игорь Капленков из Москвы. На момент написания новости счёт 0:0.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Пенальти
0 : 0
4 : 3
Спартак Кс
Кострома
Удаления: нет / Чиканчи – 90'

Во втором тайме Абдулаев и Жилмостных столкнулись во время игровой паузы. Футболисты по очереди кинули друг в друга мяч, после чего начали активно высказывать недовольство, пока их не разняли другие участники игры.

«Челнинский Зидан и костромской Матерацци», — отреагировала на потасовку пресс-служба Кубка России.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС). Посмотреть его можно в телеграм-канале Кубка России.

