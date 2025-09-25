Скидки
«Смотрите, кто прилетел». «Сочи» объявил о прибытии Франсуа Камано

«Сочи» в телеграм-канале объявил о прибытии нападающего Франсуа Камано.

«Смотрите, кто прилетел», — написано в сообщении клуба.

Фото: Пресс-служба «Сочи»

Сочинский клуб объявил о подписании контракта с гвинейским нападающим 12 сентября. Трудовое соглашение заключено на год с возможностью продления ещё на сезон.

Нападающий играл за «Локомотив» с 2020 по 2023 год. За этот период Камано принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и шестью результативными передачами. После ухода из московского клуба футболист выступал в составе саудовских команд «Абха» и «Дамак». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

