22:00 Мск
Футбол Новости

КАМАЗ — Спартак Кострома, результат матча 25 сентября 2025, счёт 0:0, 5:4 пен., 4-й раунд Кубка России 2025/2026

«Спартак» Кострома вылетел из Кубка России, уступив «КАМАЗу» в серии пенальти
Комментарии

Завершился матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «КАМАЗ» и «Спартак» из Костромы. Команды играли на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игорь Капленков из Москвы. Основное время игры завершилось безголевой ничьей — 0:0. В серии пенальти точнее оказались хозяева поля — 5:4.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 0
5 : 4
Спартак Кс
Кострома
Удаления: нет / Чиканчи – 90'

На 90+2-й минуте гости остались в меньшинстве. Красную карточку получил вышедший на замену нападающий красно-белых Максим Чиканчи. Решающий удар в серии реализовал полузащитник «КАМАЗа» Самину Абдуллахи.

Таким образом, «КАМАЗ» квалифицировался в следующий раунд Кубка России. «Спартак» Кострома, в свою очередь, завершил выступления в турнире.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Комментарии
