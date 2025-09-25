Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Смолов: в игре «Краснодар» — «Зенит» было меньше тактических мыслей, чем сейчас в «Ахмате»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Краснодара» Фёдор Смолов заявил, что в Мир РПЛ сейчас низкий уровень тренеров, однако выделил то, как преобразился грозненский «Ахмат» после прихода Станислава Черчесова.

«Не хочу, чтобы это прозвучало в обиду какому-то конкретному тренеру, но это про уровень тренеров в РПЛ. Станислав Саламович пришёл в команду, не претендующую на тройку по составу, хотя он хорош. Он балансирует команду, налаживает дисциплину, разбирает соперника, объясняет, заставляет соблюдать тактические задания. Как результат: 0 поражений.

В главном противостоянии последних двух сезонов увидел меньше тактических мыслей, чем сейчас в «Ахмате». Я про «Краснодар» и «Зенит»», — сказал Смолов в выпуске на странице во «ВКонтакте» BetBoom Sports.

