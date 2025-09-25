Скидки
22:00 Мск
Фёдор Смолов высказался об удалении Бакаева в матче «Локомотива» с «Динамо» Мх в РПЛ

Экс-форвард сборной России Фёдор Смолов прокомментировал удаление полузащитника «Локомотива» Зелимхана Бакаева в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:1). Хавбек получил вторую жёлтую карточку на 65-й минуте игры.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54'     1:1 Миро – 90+5'    
Удаления: нет / Бакаев – 65'

— Мы говорили, что он отскочил с «Крыльями», заслуживал там красную карточку.

— Вот вернулась?
— Куда вернулась? Это ведь не один эпизод, два. Здесь не прямая красная, притом в обоих эпизодах можно было получать прямые. Зелимхан — атакующий игрок, креативный. Вспоминаю его в «Спартаке», когда были в сборной, не производил он впечатление грубияна, то, что идёт агрессивно в единоборства. А здесь уже какой, пятый эпизод? Вроде вторая красная за сезон…

Галактионов может требовать быть агрессивным, вступать в единоборства, ты правильно говоришь, что, может быть, навыков [оборонительной работы] не хватает, это первое. И плюс, думаю, фактор того, что Зелимхан оценивал себя выше, что достаточно справедливо. Был сезон одним из ведущих игроков в «Спартаке», играл в сборной, переходил в «Зенит», сильную команду. Там мало игрового времени, потерял уверенность, аренда в Эмираты, где не самый сильный чемпионат, и то там не получилось, грубо говоря, потом — «Химки». Здесь такое желание реанимировать карьеру с точки зрения топ-клубов, вернуться в сборную, и оно иногда проявляется таким образом. На пользу ему вряд ли идёт, — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.

