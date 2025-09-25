Стало известно, почему ФИФА, вероятно, не поддержит возможное отстранение Израиля от УЕФА

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работает над тем, чтобы «как можно скорее» созвать заседание исполнительного комитета, на котором планируется принять решение о приостановке членства Израиля. Высокопоставленные чиновники выступают в поддержку этой меры. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, если УЕФА действительно примет решение приостановить членство Израиля в организации или отстранить его команды от участия в международных соревнованиях, то маловероятно, что Международная федерация футбола (ФИФА) последует этому примеру.

Это обусловлено как хорошими взаимоотношениями главы ФИФА Джанни Инфантино и президента США Дональда Трампа (ранее СМИ сообщали, что США оказали давление на УЕФА из-за ситуации с отстранением Израиля. — Прим. «Чемпионата»), так и необходимостью ФИФА заручиться поддержкой США в преддверии дорогостоящего и сложного с точки зрения логистики чемпионата мира по футболу, который должен принести большую прибыль.

В случае если УЕФА отстранит команды из Израиля, а ФИФА — нет, то израильская сборная по-прежнему сможет участвовать в отборочных матчах к чемпионату мира 2026 года, несмотря на организацию этих игр УЕФА.

