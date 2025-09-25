Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему ФИФА, вероятно, не поддержит возможное отстранение Израиля от УЕФА

Стало известно, почему ФИФА, вероятно, не поддержит возможное отстранение Израиля от УЕФА
Аудио-версия:
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работает над тем, чтобы «как можно скорее» созвать заседание исполнительного комитета, на котором планируется принять решение о приостановке членства Израиля. Высокопоставленные чиновники выступают в поддержку этой меры. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, если УЕФА действительно примет решение приостановить членство Израиля в организации или отстранить его команды от участия в международных соревнованиях, то маловероятно, что Международная федерация футбола (ФИФА) последует этому примеру.

Это обусловлено как хорошими взаимоотношениями главы ФИФА Джанни Инфантино и президента США Дональда Трампа (ранее СМИ сообщали, что США оказали давление на УЕФА из-за ситуации с отстранением Израиля. — Прим. «Чемпионата»), так и необходимостью ФИФА заручиться поддержкой США в преддверии дорогостоящего и сложного с точки зрения логистики чемпионата мира по футболу, который должен принести большую прибыль.

В случае если УЕФА отстранит команды из Израиля, а ФИФА — нет, то израильская сборная по-прежнему сможет участвовать в отборочных матчах к чемпионату мира 2026 года, несмотря на организацию этих игр УЕФА.

