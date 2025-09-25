Смолов обвинил Митрюшкина в пропущенном голе в игре «Локомотива» с махачкалинским «Динамо»

Бывший форвард «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что вратарь Антон Митрюшкин ошибся в эпизоде с пропущенным голом от махачкалинского «Динамо» в матче 9-го тура Мир РПЛ (1:1).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

— Митрюшкин ошибся?

— Считаю, что да.

— Но тяжёлый ведь мяч.

— Мы тогда можем говорить, что любой мяч, летящий в створ, — тяжёлый. Он стоит, специально выходит с линии ворот… Ожидает сильного удара в свой угол, отбивает перед собой, отбивает неважно. Да, могли защитники подстраховать и пойти на добивании раньше. Должны были? Да. Но здесь считаю, что ошибка, — сказал Смолов в выпуске на странице во «ВКонтакте» BetBoom Sports.