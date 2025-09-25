Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 25 сентября, календарь, таблица

Сегодня, 25 сентября, состоялись четыре заключительных матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Результаты матчей Кубка России 25 сентября:

«Иркутск» – «Челябинск» — 2:3;

«Амкал» – «Енисей» — 1:2;

«КАМАЗ» – «Спартак» Кострома — 0:0 (5:4 пен.);

«Волна» – «Арсенал» Тула — 0:3.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале минувшего розыгрыша турнира красно-синие победили «Ростов». Основное время матча закончилось со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (1:0).