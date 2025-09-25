Скидки
Главная Футбол Новости

Волна — Арсенал Тула, результат матча 25 сентября 2025, счёт 0:3, 4-й раунд Кубка России 2025/2026

Тульский «Арсенал» разгромил «Волну» в четвёртом раунде Кубка России
Комментарии

Завершился матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Волна» и «Арсенал» из Тулы. Команды играли на стадионе «Локомотив» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Владимир Сивков из Перми. Разгромную победу со счётом 3:0 праздновали гости.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Волна
Нижегородская область
Окончен
0 : 3
Арсенал Т
Тула
0:1 Трошечкин – 30'     0:2 Аванесян – 34'     0:3 Богданец – 84'    

На 30-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Александр Трошечкин. На 34-й минуте хавбек Тигран Аванесян удвоил преимущество тульской команды. На 84-й минуте вышедший на замену нападающий Кирилл Богданец довёл счёт до крупного.

Таким образом, тульский «Арсенал» квалифицировался в следующий раунд Кубка России. «Волна» завершила выступления в турнире.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
