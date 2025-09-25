Тульский «Арсенал» разгромил «Волну» в четвёртом раунде Кубка России

Завершился матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Волна» и «Арсенал» из Тулы. Команды играли на стадионе «Локомотив» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Владимир Сивков из Перми. Разгромную победу со счётом 3:0 праздновали гости.

На 30-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Александр Трошечкин. На 34-й минуте хавбек Тигран Аванесян удвоил преимущество тульской команды. На 84-й минуте вышедший на замену нападающий Кирилл Богданец довёл счёт до крупного.

Таким образом, тульский «Арсенал» квалифицировался в следующий раунд Кубка России. «Волна» завершила выступления в турнире.