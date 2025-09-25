«Зенит» не понимал, что делать». Смолов — о поражении «Краснодара» (1:4) в прошлом сезоне

Экс-форвард «Краснодара» Фёдор Смолов поделился воспоминаниями о поражении «быков» от «Зенита» (1:4) в 24-м туре прошлого розыгрыша Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживал арбитр Павел Кукуян из Сочи.

— Помню тот матч, обсуждали с ребятами. Такое ощущение, что по началу игры «Зенит» не понимал, что делать, и будто бы мы быстро забили. Даже если бы закончили 1:1 первый тайм, уверен, не закончился бы матч 1:4. Тут у них два гола какие-то из ничего, и всё. Потом они начали ловить на контратаках и пользоваться ситуацией.

— А ты можешь объяснить, почему плохо забивать рано?

— Психологически в том, что приехали к принципиальному сопернику на выезд, сложный матч. Выходишь, забиваешь — и у тебя лёгкое удовлетворение от того, что не всё так сложно. А сопернику, наоборот, мотивация, потому что играет дома при своих трибунах… Чуть успокоились, а у них ещё два залетело таких. При этом их второй гол был хорошим, они разыграли, но просто за короткий промежуток времени два гола, и не то что бы они прижали нас, и вот мы отбивались, — поделился Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Счёт в той встрече на 16-й минуте открыл полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. Сине-бело-голубые повели в счёте ещё до перерыва благодаря голам нападающих Андрея Мостового на 29-й и Лусиано Гонду на 38-й минуте. Во второй половине игры ещё по мячу на свой счёт записали форварды Максим Глушенков (80-я минута) и Луис Энрике (90-я минута).