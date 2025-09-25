«Ливерпуль» опасается, что «Сити» или «Арсенал» могут подписать Конате летом — TBR

Неназванные посредники прорабатывают вариант бесплатного перехода центрального защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате в такие английские клубы, как «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» летом 2026 года. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, мерсисайдцам известно об этом, однако они рассчитывают, что 26-летний игрок переподпишет трудовое соглашение, заканчивающееся грядущим летом. При этом в «Ливерпуле» ожидают существенного интереса к Конате.

В нынешнем сезоне Конате принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: