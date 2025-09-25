Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» опасается, что «Сити» или «Арсенал» могут подписать Конате летом — TBR

«Ливерпуль» опасается, что «Сити» или «Арсенал» могут подписать Конате летом — TBR
Комментарии

Неназванные посредники прорабатывают вариант бесплатного перехода центрального защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате в такие английские клубы, как «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» летом 2026 года. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, мерсисайдцам известно об этом, однако они рассчитывают, что 26-летний игрок переподпишет трудовое соглашение, заканчивающееся грядущим летом. При этом в «Ливерпуле» ожидают существенного интереса к Конате.

В нынешнем сезоне Конате принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Конате отклонил предложение «Ливерпуля» с зарплатой в € 11 млн, он интересен «Реалу» — DC

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android