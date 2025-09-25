«Откровение, что он так расстроился». Смолов — о поведении Глушенкова после «Краснодара»

Бывший футболист сборной России Фёдор Смолов отреагировал на недовольство полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова тем фактом, что его не признали лучшим футболистом встречи 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

Максим забил гол и отдал результативную передачу. «Зенит» одержал победу со счётом 2:0. На послематчевом интервью Глушенков односложно отвечал на вопросы экспертов.

«Для меня Глушенков лучший игрок матча. Приятно удивлён, что он же в целом парень, который не очень любит черновую оборонительную работу, а в этой встрече не выключался, опускался в позицию. Не будет отбирать столько же мячей, сколько Барриос, да ему и не надо, но то, что он отрабатывал в обороне…

Для меня откровение, что он настолько расстроился. Значит, есть мотивация, бравирует, когда говорит, что пофигу, значит, не так. Значит, хочет, и видим по этому матчу, что может», — сказал Смолов в выпуске на странице во «ВКонтакте» BetBoom Sports.

После девяти туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 19 очками. «Зенит» располагается на пятой строчке, набрав 16 очков. Вторым идёт ЦСКА (18), тройку лучших замыкает «Балтика» (17).