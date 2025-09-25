«Манчестер Юнайтед» намерен отпустить трёх игроков бесплатно летом — The Sun

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить трёх футболистов бесплатно грядущим летом, чтобы высвободить средства для осуществления крупного трансфера в полузащиту. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, главный кандидат на уход из команды – 33-летний полузащитник Каземиро, который является одним из самых высокооплачиваемых игроков манкунианцев.
Также «красные дьяволы» не рассчитывают на крайнего нападающего Джейдона Санчо, проводящего нынешний сезон в «Астон Вилле» на правах аренды.
«Манчестер Юнайтед», вероятнее всего, покинет и левый защитник Тирелл Маласиа. Минувшим летом 26-летний футболист был близок к переходу в Турцию, однако он сорвался.
Контракты всех указанных игроков истекают летом 2026 года.
