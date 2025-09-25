Скидки
21-летний воспитанник «Арсенала» умер после серьёзной травмы головы

21-летний воспитанник «Арсенала» умер после серьёзной травмы головы
Воспитанник лондонского «Арсенала» Билли Вигар скончался в четверг, 25 сентября, в возрасте 21 года, сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Англии. Игрок получил травму головы во время встречи «Чичестер Сити» — «Уингейт энд Финчли» в субботу.

«Мы глубоко потрясены известием о кончине Билли Вигара. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям, близким и всем сотрудникам футбольного клуба «Чичестер Сити» в это невероятно тяжёлое время», — говорится в сообщении.

Игра Истмийского премьер-дивизиона была приостановлена на 15-й минуте после того, как Вигар после падения ударился о поле головой. Ему оказали первую помощь, а затем доставили на вертолёте в больницу. Матч был отменён, игрок впал в кому.

Вигар выступал за молодёжные команды «Арсенала», проведя 22 встречи за команду до 18 лет и пять игр за команду до 21 года.

