Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Аль Хиляль — Аль Охдуд, результат матча 25 сентября 2025, счёт 3:1, 4-й тур чемпионата Саудовской Аравии 2025/2026

«Аль-Хиляль» одолел «Аль-Охдуд» в саудовской Про-Лиге с победным голом Тео Эрнандеса
Завершился матч 4-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Охдуд». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде. Волевую победу со счётом 3:1 одержали хозяева поля.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Охдуд
Наджран
0:1 Нарей – 14'     1:1 Леонардо – 45'     2:1 Эрнандес – 45+4'     3:1 Леонардо – 79'    

На 14-й минуте немецкий полузащитник Халед Нарей вывел «Аль-Охдуд» вперёд. На 45-й минуте 22-летний бразилец Маркос Леонардо сравнял счёт. На 45+4-й минуте экс-защитник «Милана» и мадридского «Реала» Тео Эрнандес вывел «Аль-Хиляль» вперёд. На 79-й минуте Леонардо оформил дубль.

Победа позволила «Аль-Хилялю» подняться на четвёртое место в турнирной таблице. У команды восемь очков в четырёх турах. «Аль-Охдуд» остался на последнем месте в чемпионате Саудовской Аравии без набранных очков.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
