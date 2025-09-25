«Аль-Хиляль» одолел «Аль-Охдуд» в саудовской Про-Лиге с победным голом Тео Эрнандеса

Завершился матч 4-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Охдуд». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде. Волевую победу со счётом 3:1 одержали хозяева поля.

На 14-й минуте немецкий полузащитник Халед Нарей вывел «Аль-Охдуд» вперёд. На 45-й минуте 22-летний бразилец Маркос Леонардо сравнял счёт. На 45+4-й минуте экс-защитник «Милана» и мадридского «Реала» Тео Эрнандес вывел «Аль-Хиляль» вперёд. На 79-й минуте Леонардо оформил дубль.

Победа позволила «Аль-Хилялю» подняться на четвёртое место в турнирной таблице. У команды восемь очков в четырёх турах. «Аль-Охдуд» остался на последнем месте в чемпионате Саудовской Аравии без набранных очков.