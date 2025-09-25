ТВ «Реала» выразило недовольство удалением Хёйсена и неудалением Рафиньи и Коке

Телевидение мадридского «Реала» высказало недовольство работой испанских судей, которые, по мнению ТВ «сливочных», несправедливо удалили защитника команды Дина Хёйсена в матче 4-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (1:2).

«За последние шесть дней футболист «Реала» был несправедливо удалён, при этом игроку «Барселоны» были прощены два удаления! Также можно вспомнить случай, когда Коке проявил агрессию в матче «Атлетико» с «Райо Вальекано», но это упустили из виду. Подобные ситуации объясняют, почему «Реал» является командой с худшим показателем по удалениям в Ла Лиге в XXI веке.

Разница с «Барселоной» — это аномалия, которую трудно понять, хотя, когда мы наблюдаем за происходящим на поле в каждой игре, нас уже ничто не удивляет. Мы видели необъяснимые ситуации, такие как удаление Хёйсена. Хиль Мансано показал ему прямую красную, а VAR не вмешался. При этом Технический судейский комитет (CTA) признал ошибку.

Между тем во встречах с участием «Барселоны» Рафинья дважды не увидел перед собой красных карточек. Он должен был получить красную за жёсткий удар по игроку «Мальорки», однако VAR тоже не вмешался. В минувшие выходные он не увидел жёлтую карточку после того, как толкнул игрока «Хетафе», не находясь с мячом», — сказано в ролике телевидения «сливочных».

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: