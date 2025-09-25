Игроки «Барселоны» вышли на матч с «Овьедо» в футболках в поддержку Гави

Игроки «Барселоны» вышли на матч 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» в специальных футболках в поддержку полузащитника команды Гави. Во вторник, 23 сентября, каталонский клуб объявил о проведении операции 21-летнему футболисту, восстановление после которой займёт четыре-пять месяцев.
«Выздоравливай, Гави», — гласит надпись на футболках.
Фото: Кадр из трансляции
В ноябре 2023 года испанский полузащитник порвал крестообразные связки, после чего восстанавливался до сентября 2024 года.
Гави получил текущее повреждение в августе 2025 года. В нынешнем сезоне он успел принять участие в двух встречах испанской Примеры, в которых отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.
