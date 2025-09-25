Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: «Барселона» пропустила в пустые после того, как вратарь заигрался в центре поля

Фото: «Барселона» пропустила в пустые после того, как вратарь заигрался в центре поля
Комментарии

«Барселона» пропустила мяч на 33-й минуте матча 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» после того, как вратарь сине-гранатовых Жоан Гарсия вышел далеко за пределы штрафной, перехватил передачу, но неудачно сыграл ногой. Мяч подобрал полузащитник соперника Альберто Рейна, который с расстояния около 40 метров забил гол.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

После пяти туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 13 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Первым идёт «Реал» (18). «Овьедо» заработал три очка и располагается на 18-й строчке.

В минувшем туре команда Ханс-Дитера Флика дома победила «Хетафе» со счётом 3:0, а «Овьедо» на выезде уступил «Эльче» со счётом 0:1.

Материалы по теме
«Барселона» всё ещё «бездомная». Клуб удивительным образом никак не вернётся на «Камп Ноу»
«Барселона» всё ещё «бездомная». Клуб удивительным образом никак не вернётся на «Камп Ноу»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android