Фото: «Барселона» пропустила в пустые после того, как вратарь заигрался в центре поля

«Барселона» пропустила мяч на 33-й минуте матча 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» после того, как вратарь сине-гранатовых Жоан Гарсия вышел далеко за пределы штрафной, перехватил передачу, но неудачно сыграл ногой. Мяч подобрал полузащитник соперника Альберто Рейна, который с расстояния около 40 метров забил гол.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

После пяти туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 13 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Первым идёт «Реал» (18). «Овьедо» заработал три очка и располагается на 18-й строчке.

В минувшем туре команда Ханс-Дитера Флика дома победила «Хетафе» со счётом 3:0, а «Овьедо» на выезде уступил «Эльче» со счётом 0:1.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: