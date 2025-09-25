Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Оренбург» в 10-м туре РПЛ

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Оренбург» в 10-м туре РПЛ
Комментарии

Экс‑полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Оренбургом» в рамках 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 27 сентября. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
«Победа над «Краснодаром» добавит «Зениту» уверенности, а также докажет всем остальным, что петербургская команда готова бороться за золото. В матче с «Оренбургом» «Зенит» является явным фаворитом», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» победил «Краснодар» (2:0) в 9-м туре РПЛ и довёл количество набранных в сезоне очков до 16. Отставание от «быков», которые по-прежнему занимают первое место в турнирной таблице, теперь составляет три очка.

