Смолов — о Глушенкове: в Европе он обидится, на него забьют, скажут: «Ищи другую команду»

Бывший нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что футболист «Зенита» Максим Глушенков способен заиграть в Европе по игровым навыкам, однако этому мешает его сложный характер.
— У него клюшка левая приличная, удары, передачи. Мне кажется, он может играть в Европе, с его характером не факт, а вот по потенциалу, данным — может.
— Думаешь, такой характер — плохо?
— Конечно, да. Он обидится, на него забьют, скажут: «В следующее трансферное можешь искать команду, раз здесь не нравится».
По своим качествам он может. Он индивидуально сильный. Мне нравится. Он резкий. Не сказать, что крупный, но хорошо прикрывает мяч корпусом, — сказал Смолов в выпуске на странице во «ВКонтакте» BetBoom Sports.