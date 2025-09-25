Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов — о Глушенкове: в Европе он обидится, на него забьют, скажут: «Ищи другую команду»

Смолов — о Глушенкове: в Европе он обидится, на него забьют, скажут: «Ищи другую команду»
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что футболист «Зенита» Максим Глушенков способен заиграть в Европе по игровым навыкам, однако этому мешает его сложный характер.

— У него клюшка левая приличная, удары, передачи. Мне кажется, он может играть в Европе, с его характером не факт, а вот по потенциалу, данным — может.

— Думаешь, такой характер — плохо?
— Конечно, да. Он обидится, на него забьют, скажут: «В следующее трансферное можешь искать команду, раз здесь не нравится».

По своим качествам он может. Он индивидуально сильный. Мне нравится. Он резкий. Не сказать, что крупный, но хорошо прикрывает мяч корпусом, — сказал Смолов в выпуске на странице во «ВКонтакте» BetBoom Sports.

Материалы по теме
«Откровение, что он так расстроился». Смолов — о поведении Глушенкова после «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android