«Станкович ищет там, где не стоит искать». Григорян — о тактическом портрете «Спартака»

Российский тренер Александр Григорян сообщил, что не может понять тактический портрет «Спартака», возглавляемого Деяном Станковичем.

«Я не могу представить тактический портрет «Спартака». Невозможно понять. Я понял одно: как только у Станковича что‑то начинает работать, он сразу меняет формацию, ищет там, где не стоит искать. Это поразительно. Я не могу найти логичного объяснения», — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Станкович занял должность главного тренера красно-белых летом 2024 года. После девяти туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги команда сербского специалиста набрала 15 очков и на текущий момент располагается на шестой строчке. В минувшем туре «Спартак» одержал волевую победу в матче с «Крыльями Советов» со счётом 2:1.

