Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Станкович ищет там, где не стоит искать». Григорян — о тактическом портрете «Спартака»

«Станкович ищет там, где не стоит искать». Григорян — о тактическом портрете «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян сообщил, что не может понять тактический портрет «Спартака», возглавляемого Деяном Станковичем.

«Я не могу представить тактический портрет «Спартака». Невозможно понять. Я понял одно: как только у Станковича что‑то начинает работать, он сразу меняет формацию, ищет там, где не стоит искать. Это поразительно. Я не могу найти логичного объяснения», — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Станкович занял должность главного тренера красно-белых летом 2024 года. После девяти туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги команда сербского специалиста набрала 15 очков и на текущий момент располагается на шестой строчке. В минувшем туре «Спартак» одержал волевую победу в матче с «Крыльями Советов» со счётом 2:1.

Материалы по теме
«Вы вообще дрова, а я гений здесь сижу». Смолов раскритиковал Станковича за поведение

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android