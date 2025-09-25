«Лион» одержал победу над «Утрехтом» в 1-м туре Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались нидерландский «Утрехт» и французский «Лион». Команды играли на стадионе «Галгенвард» (Утрехт, Нидерланды). Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты французской команды.

Единственный мяч в игре был забит на 75-й минуте. Отличился американский полузащитник «Лиона» Таннер Тессманн.

Во 2-м туре Лиги Европы «Утрехт» сыграет на выезде с норвежским клубом «Бранн», а «Лион» примет на своём поле австрийский «Ред Булл Зальцбург». Обе встречи пройдут в четверг, 2 октября. Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм», одолевший в финале соревнования прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» (1:0).