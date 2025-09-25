Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Утрехт — Лион, результат матча 25 сентября 2025, счёт 0:1 1-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Лион» одержал победу над «Утрехтом» в 1-м туре Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались нидерландский «Утрехт» и французский «Лион». Команды играли на стадионе «Галгенвард» (Утрехт, Нидерланды). Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты французской команды.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
Окончен
0 : 1
Лион
Лион, Франция
0:1 Тессманн – 75'    

Единственный мяч в игре был забит на 75-й минуте. Отличился американский полузащитник «Лиона» Таннер Тессманн.

Во 2-м туре Лиги Европы «Утрехт» сыграет на выезде с норвежским клубом «Бранн», а «Лион» примет на своём поле австрийский «Ред Булл Зальцбург». Обе встречи пройдут в четверг, 2 октября. Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм», одолевший в финале соревнования прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
