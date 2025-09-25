Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Болонья, результат матча 25 сентября 2025, счёт 1:0, 1-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

«Астон Вилла» обыграла «Болонью» в матче 1-го тура Лиги Европы
Аудио-версия:
Английская «Астон Вилла» одержала победу над итальянской «Болоньей» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Встреча в Бирмингеме завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
1 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Макгинн – 13'    

Единственный мяч на 13-й минуте забил Джон Макгинн. На 68-й минуте пенальти не реализовал Олли Уоткинс, который пробил по центру ворот Лукаша Скорупского.

В следующем туре Лиги Европы 2 октября команда Унаи Эмери сыграет в гостях с «Фейеноордом», «Болонья» в этот же день примет «Фрайбург».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
