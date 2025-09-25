«Астон Вилла» обыграла «Болонью» в матче 1-го тура Лиги Европы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Английская «Астон Вилла» одержала победу над итальянской «Болоньей» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Встреча в Бирмингеме завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч на 13-й минуте забил Джон Макгинн. На 68-й минуте пенальти не реализовал Олли Уоткинс, который пробил по центру ворот Лукаша Скорупского.

В следующем туре Лиги Европы 2 октября команда Унаи Эмери сыграет в гостях с «Фейеноордом», «Болонья» в этот же день примет «Фрайбург».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.