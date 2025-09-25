«Штутгарт» дома победил «Сельту» в матче общего этапа Лиги Европы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались немецкий «Штутгарт» и испанская «Сельта». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 51-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «швабов» Бадредин Буанани. На 68-й минуте полузащитник Билал Эль-Ханнус укрепил преимущество хозяев. На 87-й минуте нападающий Борха Иглесиас сократил отставание гостей.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.

