Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Защитник «ПСЖ» Хакими высказался об обвинениях в насилии в свой адрес

Защитник «ПСЖ» Хакими высказался об обвинениях в насилии в свой адрес
Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими прокомментировал обвинения в насилии в свой адрес. Заявление на футболиста было составлено 26 февраля 2023 года в полицейском участке города Ножан-сюр-Марн. После двух лет разбирательств дело было передано в уголовный суд департамента О-де-Сен.

«Я знаю, что ничего не сделал и никогда бы этого не сделал. Сегодня я спокоен. Мы надеемся, что правда скоро выйдет наружу. Я знаю, что то, в чём меня обвиняют, — ложь», — заявил Хакими в интервью программе Clique на канале Canal+.

Ашрафа Хакими обвиняют в насильственных действиях по отношению к 24-летней девушке, настоящее имя которой не разглашается. Предположительно, инцидент произошёл в ночь с 24 на 25 февраля 2023 года. Ранее девушка и футболист вели общение в социальных сетях.

