Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 25 сентября

В четверг, 25 сентября, прошли девять матчей 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 25 сентября:

«Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды) – ФКСБ (Румыния) — 0:1;

«Лилль» (Франция) – «Бранн» (Норвегия) — 2:1;

«Штутгарт» (Германия) – «Сельта» (Испания) — 2:1;

«Утрехт» (Нидерланды) – «Лион» (Франция) — 0:1;

«Астон Вилла» (Англия) – «Болонья» (Италия) — 1:0;

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Генк» (Бельгия) — 0:1;

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Порту» (Португалия) — 0:1;

«Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень» (Чехия) — 1:1;

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Панатинаикос» (Греция) — 1:4.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.