Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 25 сентября

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 25 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 25 сентября, прошли девять матчей 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 25 сентября:

«Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды) – ФКСБ (Румыния) — 0:1;
«Лилль» (Франция) – «Бранн» (Норвегия) — 2:1;
«Штутгарт» (Германия) – «Сельта» (Испания) — 2:1;
«Утрехт» (Нидерланды) – «Лион» (Франция) — 0:1;
«Астон Вилла» (Англия) – «Болонья» (Италия) — 1:0;
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Генк» (Бельгия) — 0:1;
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Порту» (Португалия) — 0:1;
«Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень» (Чехия) — 1:1;
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Панатинаикос» (Греция) — 1:4.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Астон Вилла» обыграла «Болонью» в матче 1-го тура Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android