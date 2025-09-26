Скидки
«Сити» готов продлить контракт с игроком, который был близок к уходу летом — Романо

«Манчестер Сити» близок к переподписанию трудового соглашения с крайним нападающим Савио. Действующий контракт 21-летнего вингера рассчитан до лета 2029 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Минувшим летом СМИ сообщали о готовности «горожан» продать Савио в «Тоттенхэм». Подчёркивалось, что «шпоры» могли заплатить более € 70 млн за переход футболиста, однако «Манчестер Сити» оценивал нападающего в сумму, превышающую € 80 млн.

В минувшем сезоне Савио принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

