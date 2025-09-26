Рафаэл Леау рассказал, как расплакался из-за несостоявшегося перехода в «Бенфику»

Форвард «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау поделился воспоминаниями, как в юном возрасте мог подписать контракт с «Бенфикой», а также объяснил, почему в итоге оказался в академии «Спортинга».

«Бенфика» хотела подписать со мной контракт. Мой отец согласился, я согласился. Вся моя семья за «Бенфику», они поддерживают «Бенфику» дома. Я подписал контракт с ними, но у моего отца тогда не было машины и он не мог возить меня на тренировки.

В «Бенфика» сказали: «Не волнуйся, подпиши контракт, и у нас будет микроавтобус для твоего ребёнка, мы будем возить его со школы на тренировки». И я ждал микроавтобус. Первый день, второй, третий — никто не пришёл. Прошла неделя, и я расплакался.

Тогда мой отец пошёл туда и сказал: «Вы говорили, что сможете забрать моего сына и вы, ребята, не могли этого сделать в течение одной недели?». Тогда мы и решили подписать контракт со «Спортингом», — поделился Леау в интервью на YouTube-канале Say Less.

Рафаэл Леау выступал за «Спортинг» до августа 2018 года, после чего расторг контракт с клубом и перебрался во французский «Лилль». Год спустя португалец перешёл из французского клуба в итальянский «Милан», в составе которого выступает до сих пор.