«Барселона» одержала волевую победу над «Овьедо» в матче чемпионата Испании

«Барселона» обыграла «Овьедо» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча, которая прошла на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо, завершилась со счётом 3:1 в пользу сине-гранатовых.

В составе «Овьедо» на 33-й минуте счёт открыл Альберто Рейна, он отметился ударом с центра поля после ошибки вратаря Жоана Гарсии на выходе. У «Барселоны» во втором тайме голами отметились Эрик Гарсия (56-я минута), Роберт Левандовски (70) и Рональд Араухо (88).

«Барселона» под руководством Ханс-Дитера Флика набрала 16 очков и идёт второй в таблице Ла Лиги. «Овьедо», который возглавляет Велько Паунович, с тремя очками располагается на 18-й строчке.

В следующем туре 28 сентября «Барселона» примет «Реал Сосьедад», «Овьедо» днём позднее сыграет в гостях с «Валенсией».