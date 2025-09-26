Скидки
Главная Футбол Новости

Овьедо — Барселона, результат матча 25 сентября 2025, счёт 1:3, 6-й тур испанской Ла Лиги 2025/2026

«Барселона» одержала волевую победу над «Овьедо» в матче чемпионата Испании
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» обыграла «Овьедо» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча, которая прошла на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо, завершилась со счётом 3:1 в пользу сине-гранатовых.

Испания — Примера . 6-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Рейна – 33'     1:1 Гарсия – 56'     1:2 Левандовски – 70'     1:3 Араухо – 88'    

В составе «Овьедо» на 33-й минуте счёт открыл Альберто Рейна, он отметился ударом с центра поля после ошибки вратаря Жоана Гарсии на выходе. У «Барселоны» во втором тайме голами отметились Эрик Гарсия (56-я минута), Роберт Левандовски (70) и Рональд Араухо (88).

«Барселона» под руководством Ханс-Дитера Флика набрала 16 очков и идёт второй в таблице Ла Лиги. «Овьедо», который возглавляет Велько Паунович, с тремя очками располагается на 18-й строчке.

В следующем туре 28 сентября «Барселона» примет «Реал Сосьедад», «Овьедо» днём позднее сыграет в гостях с «Валенсией».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
